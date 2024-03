Bielefeld: Ende des Ukraine- und des Gazakriegs gefordert

Im Mittelpunkt standen die Forderungen nach Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine und in Gaza. Auch die zunehmende Militarisierung der Gesellschaft wurde kritisiert. Der Standpunkt "Gegen alle imperialistischen Kriege" fand in zahlreichen Gesprächen ausdrückliche Zustimmung. Die Stimmung war geprägt von einer Auseinandersetzung um die Klarheit im solidarischen Kampf gegen den Kriegskurs der Monopole und der Regierenden.