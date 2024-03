Buenos Aires: Hunderttausende rufen "Nunca Más"

Am Sonntag, dem 48. Jahrestag des Putsches in Argentinien, demonstrierten allein in der Hauptstadt Buenos Aires 400.000 Menschen und riefen "Nunca Más" (Nie wieder)! Die landesweiten Demonstrationen waren zugleich eine Demonstration gegen Präsident Milei und seine Rechtfertigung der Militärdiktatur. Die Demonstranten forderten zugleich "Brot, Frieden, Arbeit und Freiheit". Zu dem Protest hatten Gewerkschaften, Menschenrechtsgruppen, politischen Parteien und soziale Organisationen aufgerufen. Bei der Kundgebung in Buenos Aires sprachen Vertreterinnen der "Mütter/Großmütter der Palaza de Mayo" und forderten ein Gesetz, das die Leugnung der Opfer der Militärdiktatur unter Strafe stellt.