Dritter Weltkrieg wird auch auf dem Boden Afrikas vorbereitet.

Sie sollen die dortige Militärjunta schützen. Neu ist, wie offen Russland diesen geopolitischen Schachzug vertritt. Jahrelang hatte es seine Einflussnahme mehr verdeckt durchgeführt. Organisiert über die scheinbar privatwirtschaftlich agierende Gruppe Wagner. Und die angeblich mit dem neuimperialistischen russischen Staat nichts zu tun hatten. Sie reisten schon mit Ökonomen, Geologen und anderen Fachleuten an, zur Ausplünderung der Bodenschätze und zur geostrategischen Absicherung der russischen Interessen.

Am 23. August 2023 verlor der Wagner-Chef Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz wohl nicht ganz zufällig sein Leben. Das ist aber keineswegs das Ende der russischen Afrika-Mission. Unter dem Namen "Afrika-Korps" operiert Russland offen militärisch. Begleitet von intensiver Reisetätigkeit des Kriegsministeriums in Burkina Faso, Republik Zentralafrika, Mali, Libyen, Niger. Ländern, die dem schwindenden Einfluss der westlichen Imperialisten entzogen wurden und werden. Das Korps wirbt intensiv um Freiwillige mit Kampferfahrung. Es soll auf 40 000 Mann anwachsen, während die alte Wagner-Truppe nur auf 10 000 Mann in Afrika geschätzt worden ist.

Die propagandistische Begleitung erfolgt durch eine dafür gegründete Nachrichtenagentur „African Initiative", die vielsprachig publiziert. Chefredakteur Artjom Kurejew preist Russland als Macht, die unbelastet von der Kolonialgeschichte sei. Und auf dem Kontinent für Stabilität und bessere Infrastruktur sorgen wolle, während westliche Konzerne nur Ausbeutung im Sinn hätten.

Inzwischen gibt es Meldungen, dass sich im Sudan auf beiden Seiten der kriegführenden Parteien ukrainische Spezialeinheiten und russische Truppen im Kampf gegenüberstehen. Noch nicht ganz klar war, was von ukrainischen Spezialtruppen real existiert, und was nur in der Großmäuligkeit von Selenskij und Co.