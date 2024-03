Literatur-Tipps vom Verlag Neuer Weg

Willi Dickhut: „Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution“ – Nummer 22 aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG

Hier wurden bereits 1983 die grundlegenden Positionen der Marxisten-Leninisten zum Thema Krieg und Frieden entwickelt. Auch in prinzipieller Auseinandersetzung mit dem revisionistischen Verrat am Sozialismus nach 1956, mit dem sich der Charakter der damaligen Sowjetunion zu einer sozialimperialistischen Supermacht veränderte. ie Gefahr eines Dritten (atomaren) Weltkriegs hat sich dadurch enorm verschärft. Das vorliegende Buch hat große Bedeutung dafür, im Kampf dagegen klar zu sehen und einen Beitrag zum Aufbau einer starken, kämpferischen Friedensbewegung zu leisten. (Taschenbuch | 317 Seiten | 11,50 € | 978-3-88021-380-7)

Stefan Engel: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ sowie „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus“ – Nummer 36 und 37 aus der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG

Berechtigt verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die herrschende Politik. Doch welche Lehren werden aus dem umfassenden Krisen- und Kriegsgeschehen durch den Imperialismus gezogen? Die bürgerliche Ideologie hat ihre Anziehungskraft verloren und steckt tief in der Krise. Ein weltanschaulicher Kampf um Deutung und Schlussfolgerungen ist entbrannt. Der Antikommunismus ist zum Haupthindernis in der Bewusstseinsbildung der Massen geworden und soll insbesondere einen Damm gegen eine gesellschaftsverändernde sozialistische Perspektive aufbauen. Auch der Opportunismus hat sich dies auf die Fahnen geschrieben. Statt grundlegender Bekämpfung der kapitalistischen Krisen und ihrer revolutionären Überwindung soll sich ihnen angepasst und untergeordnet werden. Wahrlich nicht überzeugend und dazu befinden sich beide selbst in der Krise. Beide Bücher folgen der Überzeugung, dass die Zeit reif ist für eine weltanschauliche Offensive des wissenschaftlichen Sozialismus. (Nr. 36 | Taschenbuch | 220 Seiten | 16 € | 978-3-88021-596-2; ePDF | 12,99 € |978-3-88021-597-9)

(Nr. 37 | Taschenbuch | 268 Seiten | 17,50 € | 978-3-88021-610-5; ePDF | 13,99 € | 978-3-88021-611-2

Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems

Die Broschüre klärt über die Ursachen des Ukrainekriegs und die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs auf und stellt fest, dass das imperialistische Weltsystem in eine neue Phase der beschleunigten Destabilisierung übergegangen ist. Sie macht deutlich, dass die internationale Arbeiterklasse sich weder auf die Seite der Imperialisten NATO/Ukraine, noch auf die Seite des Imperialisten Russland stellen kann. Stefan Engel, Gabi Fechtner, Monika Gärtner-Engel: Broschüre | 74 Seiten | 5 € | 978-3-88021-619-8; ePDF | 3,99 € |978-3-88021-620-4)

„Ich habe Durchblick Nr. 7 – Schau hinter die Kulissen“

Wie verschafft man sich Durchblick in einer Zeit, in der die Imperialisten aktiv dazu übergehen, einen Dritten Weltkrieg vorzubereiten und in den bürgerlichen Medien eine bis dahin nicht gekannte Meinungsmanipulation stattfindet? Was bedeutet, dialektisch – also differenziert an eine solche komplizierte Situation heranzugehen, wie komme ich dazu in die Lage? Die Broschüre ist ein Muss für alle Jugendlichen (und auch Älteren), die verstehen wollen, warum der Imperialismus gesetzmäßig zu Krieg und Krisen führt und es dauerhaften Frieden erst im echten Sozialismus geben kann. Stefan Engel: Broschüre | 21 Seiten | 1,50 € | 978-3-88021-621-1; ePDF | 0,99 € | 978-3-88021-622-8)

Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost – Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?

Jede Woche protestieren Hunderttausende Menschen weltweit für den Stopp des Krieges der israelischen Armee gegen die palästinensische Bevölkerung. Die große Mehrheit der Weltbevölkerung befürwortet einen sofortigen Waffenstillstand. Doch für viele ist es auch nicht einfach, in dieser komplizierten Gemengelage durchzublicken. Die Broschüre hilft mit ihrem dialektischen und differenzierten Herangehen, Klarheit zu bekommen. Das umfasst die Antwort nach den Ursachen des Krieges seit dem 07.Oktober 2023, die Aufklärung über die Rolle der deutschen Regierung in dem Konflikt sowie die Stellung der MLPD zum Existenzrechts Israels und zu der Hamas bis hin zu Vorschlägen für die richtige Strategie und Taktik im palästinensischen Befreiungskampf. Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner, Reinhard Funk: Broschüre | 39 Seiten | 3 € | 978-3-88021-686-0; ePDF | 2,49 € | 978-3-88021-687-7)

„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“

Der Ergänzungsband zum bereits 2014 erschienenen Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ legt fundiert dar, wie sich eine Reihe von irreversiblen Zerstörungs- und Selbstzerstörungsprozessen in der Natur entfalten und das Überleben der Menschen in immer mehr Regionen in Frage stellen. Die imperialistischen Kriege haben mit dazu beigetragen und auf dem Hintergrund der im Imperialismus gesetzmäßig gewordenen Umweltzerstörung verschärft sich auch die imperialistische Konkurrenz, bis hin zum kriegerischen Austragen. Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Die Hauptverantwortlichen für diese Entwicklung sind die internationalen Übermonopole. Welchen Weg müssen wir gehen, um das zerstörerische Treiben des Imperialismus zu beenden? Darauf gibt dieses Buch Antwort und es ist ein Plädoyer und eine Streitschrift für einen notwendigen gesellschaftsverändernden Kampf. Es braucht eine breite Bewegung für die Rettung der Menschheit. Der echte Sozialismus entspringt nicht mehr nur dem Klasseninteresse der Arbeiter. Er ist notwendig für das Überleben der Menschheit. Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner: Taschenbuch | 144 Seiten | 14,50 Euro | 978-3-88021-670-9)

Alle genannten Bücher und Broschüren erhältlich bei people-to-people