Die Internationalistische Liste/MLPD macht es sich zur Aufgabe, ihren Europawahlkampf mit Antworten auf die drängendste Frage der Menschheit zu bestreiten.

Wir freuen uns, heute elf neue Plakatmotive vorzustellen und auch auf die sieben Motive aus früheren Wahlkämpfen hinzuweisen, die wir erneut einsetzen werden.

Die Hauptlosung ist: „Echter Sozialismus statt globaler Umweltkatastrophe!" Warum? Eine globale Umweltkatastrophe bedroht das menschliche Leben. Die MLPD hat dazu ein Buch verfasst: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! ". Sie kommt hier zu dem Schluss, dass nur der echte Sozialismus das Ruder herumreißen kann, weil er die Ausbeutung von Mensch und Natur stoppt und Voraussetzungen für ein Leben im Einklang mit der Natur schafft. Die Internationalistische Liste / MLPD hat entschieden, sich im Dienste einer notwendigen Strategiedebatte über die Rettung von Mensch und Natur an den Europawahlen zu beteiligen. Das Spitzenkandidaten-Trio besteht aus den Autorinnen und Autoren des oben genannten Buches: Monika Gärtner-Engel, Co-Präsidentin der United Front; Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, und Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD.

Ein weiteres neues Plakat heißt: „Stoppt faschistische Klimaleugner!" Die MLPD plakatiert auch ein Plakat mit dem Buchtitel: „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!". Wir setzen außerdem drei von den bisherigen Plakaten zur Umweltfrage ein: „Wirklicher Umweltschutz statt Greenwashing", „Stopp CO 2 -Steuer! Umweltschutz auf Kosten der Konzerne" sowie „Arbeitsplätze und Umweltschutz".

Auch wenn die Umweltfrage somit im Fokus des Wahlkampfs stehen wird, will die MLPD sich darauf keineswegs beschränken. So wird sie zum 1. Mai, dem internationalen Kampftag der Arbeiterklasse, mit folgender Losung auf den Demonstrationen, in den Innenstädten, vor Betrieben und den Wohngebieten in Erscheinung treten: "Gegen Faschismus, Umweltkatastrophe und Weltkrieg - für Arbeit, Frieden, echten Sozialismus!"

Weiter positioniert sich die Liste eindeutig zur AfD mit dem Plakat: „Verbot der AfD und aller faschistischer Organisationen und ihrer Propaganda!" Die gesamte EU rüstet aktuell massiv auf und treibt damit die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs voran. Deshalb die Forderungen: „Hochrüstung stoppen!", „Stoppt Putin & Nato! Keine Waffenlieferungen!" und „Stoppt den Völkermord in Gaza!" Angegriffen wird die Heuchelei der EU: „Freiheit für Kapital, Stacheldraht für Menschen? HEUchler!". Dazu kommt auch das bisherige Plakat „Rebellion gegen die imperialistische EU" zum Einsatz. Zu Felde ziehen wird die Internationalistische Liste/MLPD auch gegen den Antikommunismus der EU. So wird auch das Plakat wieder aufgehängt: "1000 Lügen, eine Quelle: Antikommunismus".

Ein weiteres Plakat weist auf die wachsende Kluft zwischen Verarmung einerseits und explodierendem Reichtum andererseits hin und regt zum Nachdenken an: „Arm & Reich wird es immer geben - sagen die Superreichen"... Optimismus strahlen zwei weitere neue Plakate aus: „Arbeiter in die Offensive!" und „Generation Sozialismus".

Von den bisherigen Plakaten setzen wir auch ein: „Die Arbeiterpartei für echten Sozialismus – MLPD" sowie das mehrsprachige beliebte Plakat mit dem Revolutionär Che Guevara: „Für die internationale Solidarität". Außerdem „Inflation bringt Armut: Lohnnachschlag jetzt!".

Im Slider sind die elf neuen Plakate zu sehen. Die bisherigen sieben, die im Europawahlkampf erneut zum Einsatz kommen, werden ergänzt.

Ein teures Unterfangen - Jetzt spenden!

Der Neudruck von Plakaten ist eine teure Angelegenheit. Inklusive der nötigen Kabelbinder schlägt ein Plakat mit gut 2 Euro zu Buche. Wer den Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD schon jetzt unterstützen möchte, der kann mit einer Spende die Plakate mitfinanzieren.

Was ist Euer / Ihr Lieblingsplakat? Finanziere z.B mit einer Spende von 20 Euro zehn Plakate für das Verbot der AfD. Mit dem Stichwort: Plakat xxx und begründe gerne in 140 Zeichen im Verwendungszweck die Überweisung. Diese Info auch gerne an Bekannte, Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Wahlkämpfe weitergeben und beim Plakateaufhängen, auf Demos und so weiter Spenden sammeln. Denn während die AfD in nur vier Jahren 400 Millionen Euro (!) an staatlichen Geldern erhielt, finanziert die MLPD ihre Wahlkämpfe ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden aus der Arbeiterklasse und den Massen. Darauf ist sie auch stolz, denn beide Parteien machen eine Politik im Interesse ihrer Finanziers ...

Wir freuen uns über eure und Ihre Spenden auf das Konto der GLS-Gemeinschaftsbank, IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00, Stichwort Plakate. Am besten gleich eine Osterspende tätigen!

Ab wann plakatiert werden darf, legen die Kommunen fest. In der Regel ist das sechs Wochen vor dem Wahltermin, also ab dem 28. April möglich. Schon jetzt Unterstützer gewinnen! Anders als die meisten bürgerlichen Parteien hängt die MLPD die Plakate ausschließlich mit ehrenamtlichen Wahlkämpfern auf.