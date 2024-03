Frachter rammt Brücke - Einsturz

Nach einer Kollision mit einem Containerschiff ist die Francis Scott Key Bridge in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland eingestürzt. Wie die in Singapur ansässige Synergy Marine Group bestätigte, soll das von ihr gecharterte Frachtschiff „Dali“ einen Pfeiler der Brücke gerammt haben. Diese sei daraufhin eingestürzt. Mehrere Autos stürzten in die Tiefe. Rettungskräfte suchten zwischenzeitlich nach bis zu 20 Menschen im Wasser. Zu Redaktionsschluss konnten zwei Menschen aus dem Wasser gerettet werden - eine davon laut Presseberichten in lebensbedrohlichem Zustand. Gegen 1.30 Uhr Ortszeit (6.45 Uhr deutscher Zeit) gingen die ersten Notrufe bei den Rettungsstellen ein. Die Schiffsbesatzung sei unverletzt, hieß es. Die etwa 2,57 Kilometer lange Brücke wurde 1977 fertiggestellt und ist eine vierspurige Straßenbrücke, auf der die Interstate 695 über den Patapsco River führt.