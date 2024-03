Habeck hat zum Rüstungsgipfel geladen

Am Montag begannen 1.600 Lehrbeauftragte an der renommierten McGill-Universität mit einem unbefristeten Streik für eine bessere Bezahlung. Sie wollen nicht weiter akzeptieren, dass ihr Stundenlohn bei 33 US-Dollar verharrt, während an vergleichbaren Universitäten 46,36 Dollar gezahlt wird. Letzte Woche hatten in einer Urabstimmung die Mitglieder der Gewerkschaft AGSEM mit 87,5 Prozent für Streik gestimmt. Hintergrund sind die Inflation und unzureichende Krankenversicherung. Seit Anfang März streiken auch 3.000 Lehrbeauftragte an der York Universität in Toronto für eine bessere Bezahlung.