Gerichtsentscheid in London.

Julian Assange kann gegen Auslieferung an die USA in Berufung gehen

Vor dem Royal Court of Justice begann am 21. Februar 2024 eine Anhörung, mit der die Auslieferung von Wikileaksgründer Julian Assange in die USA verhindert werden sollte. Zahlreiche Unterstützer versammelten sich vor dem Gerichtshof und forderten seine sofortige Freilassung aus dem britischen Hochsicherheitsgefängnis und seine freie Ausreise nach Australien. Auch die United Front hatte zu den Protesten aufgerufen.

Von gis