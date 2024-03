Mobilisierung fürs Pfingstjugendtreffen auf der Leipziger Buchmesse

Wir trafen verschiedenste Leute: jung und alt, nicht nur Buch-Interessierte, sondern auch Anhänger der modernen Popkultur, die zur Comicon (Cosplay, Videospiele...) gingen. Der Einsatz war erfolgreich und nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall erneut!

Angesprochen haben wir so: "Einladung zum antifaschistischen Festival!", oder "Festival gegen die AfD, kommt zum Pfingstjugendtreffen!" Die Leute wollten schnell vom Zug ins Messegelände, weswegen einige die Flyer nicht genommen haben. Wir konnten aber in ca. zweieinhalb Stunden 1300 Flyer verteilen, darunter an viele Jugendliche, aber auch Familien.

Die Reaktionen waren unterschiedlich, aber überwiegend positiv. Mehrere sagten: "Antifaschistisch und gegen die AfD? Das nehm ich!". Einige kamen dafür auch bewusst auf uns zurück. Längere Gespräche waren in dieser Situation nicht möglich, vielleicht wäre das nachmittags anders.

Wir haben festgestellt, dass der Einsatz vor dem Messegebäude sehr gut für solche Massenwerbeaktionen geeignet ist. Wir haben ausgewertet, dass man bei einem Einsatz am Samstag und Sonntag bestimmt insgesamt 6000 Flyer hätte verteilen können. Deswegen streichen wir uns die Leipziger Buchmesse für das Jahr 2025 schon jetzt rot im Kalender an!