Lesung mit Netanjahu-Bruder abgesagt

Rund 1.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, die aus Myanmar kommen, demonstrierten am 17. März in Yingjiang City in der südchinesischen Provinz Yunnan. Diese grenzt direkt an Myanmar. Die Wanderarbeiter arbeiten in den Bekleidungsfabriken Shangcheng und Xinjiahao und fordern vor allem kürzere Arbeitszeiten und einen freien Sonntag. Es geht bei dem Protest auch um höhere Löhne, denn sie erhalten oft nicht den versprochenen Lohn von 1.000.000 Kyat, umgerechnet 380 US-Dollar, sondern deutlich weniger. Sie sind weitgehend rechtlos in China, da es kein Abkommen zwischen den beiden Staaten gibt. Eine Demonstrantin wurden einfach über die Grenze abgeschoben nach Myanmar.