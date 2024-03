Am Sonntag fanden in vielen Städten Australiens Demonstrationen für den Erhalt der einheimischen Wälder statt. Gefordert wurde ein totaler Stopp der Abholzung in den einheimischen Wäldern. Viele der Demonstranten in Sydney, Adelaide und Canberra hatten sich als Koalas oder Bäume verkleidet, um die Bedrohung der Wälder und der einheimischen Flora und Fauna zu unterstreichen. Rund 4.000 Menschen beteiligten sich insgesamt. Am Wochenende zuvor waren unter derselben Forderung schon in Hobart (Tasmanien) 3.000 Menschen auf die Straße gegangen. Vor allem durch Waldbrände in den vergangenen Jahren ist die Koala-Population massiv zurückgegangen.