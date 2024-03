Teilnahme ist auch per Video-Stream möglich – Gabi Fechtner spricht zu „Warum muss Sozialismus ’echt’ sein?“

Doch nicht jeder kann in die „Stadt der 1000 Feuer“ kommen, um live dabei zu sein.

Dazu schreibt die Offene Akademie:

„Eine Teilnahme am gesamten Programm, an einzelnen Tagen oder einzelnen Veranstaltungen ist auch online per Video-Streaming möglich. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Nach Anmeldung und Bezahlung wird am Morgen vor der Veranstaltung bzw. Beginn per E-Mail ein Link zugesandt. Die Anmeldung und Bezahlung muss bis spätestens am jeweiligen Vortag um 20 Uhr erfolgen.

Anmeldeverfahren:

E-Mail an Traugott Nassauer (stream4oa@web.de) unter Angabe der einzelnen Tage bzw. Veranstaltungen. Überweisung des Preises auf das Konto: Offene Akademie e.V., IBAN: DE 3042 0700 2402 0025 0905, BIC/SWIFT: DEUTDEDB420 Stichwort ‚Offene Akademie Streaming, Nachname‘

Diskussion der Vorträge im Online-Streaming

Die Diskussion findet im Saal bei der Präsenzveranstaltung statt und wird auch per Online-Streaming übertragen. Teilnehmer der Videoübertragung können sich per Chat mit Fragen und Kommentaren melden. Diese können durch die Moderatoren vorgelesen werden. Vorrang hat die Diskussion im Saal.

Welche Veranstaltungen werden gestreamt?

Es können alle Veranstaltungen im online-Streaming gebucht werden, mit Ausnahme von:

im online-Streaming gebucht werden, 23.03. 19.30 Uhr Ausstellungseröffnung mit Rainer Günther

26.03. 19.30 Uhr Grenzgänger

27.03. 16 Uhr Über die faschistische Betriebsgruppe ‚Zentrum Automobil‘ im Daimlerkonzern

27.03. 19.30 Uhr Konzert 20 Jahre Offene Akademie“

Veranstaltung „Warum muss Sozialismus ‚echt‘ sein?“ mit Gabi Fechtner am Freitag, 29. März

Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD und Mitautorin des Buchs „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ wird am Freitag, 29. März zum Thema „Warum muss Sozialismus ‚echt‘ sein?“ sprechen. Dazu schreibt die Offene Akademie: „‘Im Kapitalismus stimmt nichts mehr – nur noch Chaos’, das denken viele Menschen. Doch erst wenige kämpfen bewusst für eine sozialistische Gesellschaft. Hoffnungsvolle erste Anläufe, den Sozialismus aufzubauen, wurden in allen ehemals sozialistischen Ländern verraten. Verbreitet wird auch durch den Antikommunismus ein regelrechtes Zerrbild des Sozialismus. Damit es einen neuen Aufschwung und eine Perspektive des gesellschaftsverändernden Kampfes gibt, gilt es, Lehren zu ziehen, wie der echte Sozialismus aufgebaut werden kann“.

Neugierig geworden? Dann viel Spaß an und auf der Offenen Akademie – vor dem Bildschirm oder im Saal.