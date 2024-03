Offene Akademie: Podiumsdiskussion zum Krieg im Nahen Osten

Zerstörung, Leid und Vertreibung. Mehr als 35.000 Tote hat der mörderische Krieg des imperialistischen Israel gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza bereits gefordert. Laut Francesca Albanese, der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Palästina, sind 70% der Opfer Frauen und Kinder. Weiterhin hält die religiös-faschistische Hamas Geiseln aus Israel gefangen.

Trotz dieses Ausmaßes gestaltet sich der mediale Diskurs in Deutschland einseitig und undemokratisch. Palästinenserinnen und Palästinenser sowie fortschrittliche Friedensaktivistinnen und -aktivisten sehen sich zunehmend mit “Antisemitismus”-Vorwürfen konfrontiert. Kritik an ultrarechter Regierungspolitik ist jedoch kein Antisemitismus. Gleichzeitig werden kritische Menschen aus Israel, die gegen die rechte Regierungspolitik protestieren, mundtot gemacht.

Die Offene Akademie möchte mit ihrem wissenschaftlichen Tagungsprogramm und der Podiumsdiskussion zu einer Untersuchung und Diskussion der Ursachen der Entwicklung in Nahost ebenso wie des Umgangs in Deutschland damit beitragen. Sie findet statt am Freitag, dem 29. März 2024, um 19:30 Uhr im Arbeiterbildungszentrum, Koststraße 8.

Ebenfalls am morgigen Freitag spricht Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, auf der Offenen Akademie zum Thema: „Warum muss Sozialismus ‚echt‘ sein?“ Die Veranstaltung findet um 11 Uhr statt. Dazu schreibt die Offene Akademie: „‘Im Kapitalismus stimmt nichts mehr – nur noch Chaos’, das denken viele Menschen. Doch erst wenige kämpfen bewusst für eine sozialistische Gesellschaft. Hoffnungsvolle erste Anläufe, den Sozialismus aufzubauen, wurden in allen ehemals sozialistischen Ländern verraten. Verbreitet wird auch durch den Antikommunismus ein regelrechtes Zerrbild des Sozialismus. Damit es einen neuen Aufschwung und eine Perspektive des gesellschaftsverändernden Kampfes gibt, gilt es, Lehren zu ziehen, wie der echte Sozialismus aufgebaut werden kann“.

Das ganze Programm der Tagung findet sich auf https://offene-akademie.org