"Schluss mit dem Krieg!" - Ostermärsche beginnen

Unter dem Motto: "Schluss mit dem Krieg ... Wir stehen auf gegen Krieg! Keine Profite mit unserem Leben! Gegen einen drohenden dritten Weltkrieg und gegen die immer drastischere Abwälzung der Lasten des Krieges auf die Menschheit" bereitet seit Monaten ein Bündnis die heutige Demonstration vor, die 16 Uhr auf dem Erfurter Anger

startet. Darunter der Ausländerbeirat Erfurt, Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft, Die Linke, MLPD, REBELL, Offene Arbeit der evangelischen Kirche, SDS, VVN-BDA. Organisationen, die weltanschaulich teilweise weit auseinander liegen, aber die Differenzen zugunsten der praktischen Zusammenarbeit zurückgestellt haben.

Bemerkenswert im Aufruf ist die Positionierung gegen alle imperialistischen Lager: "Wir positionieren uns klar gegen alle Kriegstreiber, egal ob Russland, NATO oder andere". Eine solche klare Positionierung lassen einige Ostermärsche vermissen, insbesondere jene, in denen die DKP führenden Einfluss hat, die jegliche Kritik am russischen Imperialismus unterbinden will.

Auch der aktuelle Bezug zur Solidarität mit Palästina sticht heraus: "Wir befürchten, dass der Krieg im Nahen Osten zu einem Flächenbrand wird. Das aktuelle Töten der palästinensischen Bevölkerung ist eine ungeheuerliche kollektive Bestrafungsmaßnahme! Dem muss sofort Einhalt geboten werden! Deutschland und die USA dürfen den Krieg nicht durch bedingungslose Solidarität mit der israelischen Regierung, in der auch Faschisten sitzen, anheizen. Die Drahtzieher vom 7.10. müssen zur Rechenschaft gezogen werden! Nein zu Antisemitismus!"

Mit dem Bezug zur ökologischen Frage "Wir verbinden das Einstehen für den Frieden mit der sozialen und der ökologischen Frage ... . Kriege ... treiben die weltweite Umweltkatastrophe weiter voran" zieht der Aufruf auch einen wichtigen Bogen zu einer der drängendsten Fragen der Menschheit.

Der Erfurter Ostermarsch grenzt sich auch klar von Querdenkern und der AfD ab und warnt in seinem Aufruf: "Wer für Frieden ist, darf nicht der AfD folgen! Sie ist keine Friedenspartei!"

Rote Fahne News wünscht allen Ostermärschen der nächsten Tage viel Erfolg und freut sich auf Korespondenzen.