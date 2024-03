Schönes Spiel und schräge Töne

Wer dem ZDF-Kommentator allerdings zuhörte oder zum Teil Berichte in bürgerlichen Zeitungen las, war nun mit schrägen, zuweilen nationalistischen und militaristischen Tönen konfrontiert.

Zuvor hatte schon Bundestrainer Julian Nagelsmann die Spieler geimpft: “Bei der Nationalmannschaft ist man Diener für sein Land“. Moment mal: War „gedient“ nicht immer die Bezeichnung für abgeleisteten Bundeswehrdienst? Passend zu diesem Kommisston war auch der Kommentator der WZ am 25. März: Die nicht aufgestellten Spieler Leon Goretzka und Matz Hummels „müssen sich nach ihrer Ausmusterung hingegen in der Heimat als Verlierer fühlen“. Sollte der Fußball etwa doch vor allem dazu da sein, mit reaktionären Tönen das Ansehen und die Rolle Deutschlands in der Welt zu stärken, so wie es von den Kapitalistenverbänden vorgegeben wird?

Dazu passte auch das ganze heuchlerische Geschrei um den Wechsel des Fußballschuh- und Ausrüsterlieferanten von Adidas zu Nike, den der DFB (Deutscher Fußballbund) vollzog. Für Friedrich Merz (CDU) war das „unpatriotisch“. Und Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein tönte: „Der Weltmeister trägt Adidas, nicht irgendeine amerikanische Phantasiemarke“. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schoss dabei das Eigentor des Monats: Er hätte sich vom DFB „ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht“, denn er könne sich „das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität.“ (alle Zitate aus WZ, 25.03.2024).

Natürlich geht es bei all dem keinesfalls um Maximalprofite. Schließlich ist der DFB ein „gemeinnütziger Fußball-Verband“. Und mit diesem Ausrüster-Deal streicht er nahezu das Doppelte ein - und in rund acht Jahren 400 Mio. Euro zusätzlich. Natürlich beteuert er, einen Teil davon in die Entwicklung des Jugend,- Kinder,- und Frauenfußball zu stecken. Schön wärs!

Bei so hochrangigen Vorgaben nun ein paar Kostproben des ZDF-Kommentators beim Länderspiel. Die Rede war da u.a. von: „Zeitenwende“; „das ist endlich wieder Deutschland“; „das ist das neue Deutschland“; „Kroos der Kommandant“; „Die französischen Spieler bewegen sich auf dem Hoheitsgebiet der Deutschen“; „Halalie“. Und der Experte und ehemalige Abwehrspieler der Nationalmannschaft, Per Mertesacker, wird nun plötzlich zum „Verteidigungsminister a.D.“.

Waren das einmalige Ausrutscher? Oder soll auf dem Weg nun den Fußballfans mit ihrer Freude am Fußball klammheimlich die regierungsamtliche „Zeitenwende“ der Rechtsentwicklung aufgedrückt werden? Schon 1995 hatte das theoretische Organ der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, in seiner NR. 26 mit dem Titel: „Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“ treffend analysiert: “Die Wirksamkeit der Manipulation durch die Massenmedien hängt ab von der möglichst überzeugenden, glaubhaften Darstellung der verschiedenmen Programminhalte und - formen durch die Medienschaffenden, die dafür eine entsprechende kleinbürgerliche Einstellung haben müssen, von der Fähigkeit der Massen, die Methoden der bürgerlichen Medienmanipulation zu durchschauen, wozu ihnen die proletarische Denkweise verhilft." (RW 26, S. 72)

Die Fußballfans sollten sich auf jeden Fall zur Europameisterschaft weiter auf schöne Wettkämpfe freuen - dabei aber auch ein offenes Ohr gegen reaktionäre Stimmungsmache und psychologische Kriegsvorbereitung haben und sich klar dagegen und gegen die Faschisierung des Staatsapparats positionieren. Bereits vor dem faschistischen Anschlag in Moskau, der jetzt als Vorwand für weitere Angriffe auf die bürgerlich-demokratischen Rechte und Freiheiten der Massen dient, gab es eine entsprechende Vorbereitung auf die Europameisterschaft: Bereits seit Anfang letzten Jahres Polizeiübungen u.a. in Köln, Aachen, Dortmund ..., Lagezentrum europäischer Einheiten in Neuss, Urlaubssperre für Polizisten, Ausweitung von Gefangenengitterboxen usw. usw. Jetzt aktuell passend die von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) ins Gespräch gebrachten Grenzkontrollen. In Frankreich hat Ministerpräsident Emmanuel Macron breits den Ausnahmezustand verhängt. Das sind zusammengenommen umfassende länderübergreifende Bürgerkriegsübungen.