Mehr als 300 Arbeiter des Halbleiterherstellers Nexperia Philippines protestierten am 22. März vor dem Hauptsitz des Unternehmens Cabuyao City in der Provinz Laguna, nachdem die Geschäftsleitung die "vorübergehende" Entlassung von 54 Kollegen bekannt gegeben hatte. Nexperia hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und gehört heute mehrheitlich den chinesischen Unternehmen Wingtech Technology. Die Gewerkschaft NPIWU-NAFLU-KMU erklärt, dass die Entlassenen alle Gewerkschaftsmitglieder seien und das Unternehmen die Gewerkschaft in den aktuellen Tarifverhandlungen schwächen wolle.