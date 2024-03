Tolle Aktion: „Stahlarbeiter gegen Rassismus!“ bei Thyssenkrupp Hohenlimburg

Von 10 bis 14 Uhr konnte man sich an einer Fotobox fotografieren lassen - mit Forderungen wie: „Stahlarbeiter gegen Rassismus“. - Da habe ich auch gleich mitgemacht. Es war ganz schön was los - über 80 Leute sollen mitgemacht haben und einige Hundert haben es mitgekriegt.

Vor Ort war eine tolle Stimmung, die zusammengeschweißt hat, weil wir so international zusammengesetzt sind. Das war richtig befreiend, nach der ganzen rechten Hetze, die man in den Medien so abbekommt.

Wir haben viel über die Hintergründe diskutiert, über den Kampf gegen die AfD und wie man aktiv werden kann. Das haben Kollegen und Azubis aus dem Betrieb, Vertrauensleute, Jugendvertreter und Betriebsräte auf die Beine gestellt.

Zurück in der Abteilung haben wir dann besprochen, dass es ganz wichtig ist, Flagge zu zeigen und dass auch alle anderen hingehen! Gesagt, getan - eine tolle Aktion.