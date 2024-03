Erfurt

Training für die "Spiele ohne Grenzen"

In Erfurt laufen die Vorbereitungen für das Internationale Pfingstjugendtreffen, das vom 17. bis 19. Mai 2024 im Ferienpark Thüringer Wald stattfindet, jetzt verstärkt an. In unserer REBELL-AG haben wir mit dem Training für Spiele ohne Grenzen begonnen.

Korrespondenz