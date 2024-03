UN-Experte: Israel plant Hungersnot in Gaza

Nach Aussagen des UN-Hungerprüfungsausschusses wird der Hunger in Gaza immer schlimmer. Am 5. März erklärten sieben UN-Expertinnen und -Experten, dass „Israel den Gazastreifen absichtlich aushungert“ und dass eine „weit verbreitete Hungersnot“ im Gazastreifen „unmittelbar bevorsteht“. „Wir alle haben keinen Zweifel daran, dass das Grauen, die Zahlen, das Ausmaß des Hungers, das Ausmaß des Todes durch Unterernährung höher sein wird, als wir im Moment messen können.“

Das Nahrungsmittelsystem in Gaza wird systematisch zerstört. „Es geht nicht nur darum, humanitäre Hilfe zu verweigern“, sagte Fakhri gegenüber Mondoweiss. „Es geht nicht nur darum, auf Zivilisten zu schießen, die versuchen, humanitäre Hilfe zu bekommen. Es geht nicht nur darum, Konvois von humanitären Lastwagen zu bombardieren, obwohl diese humanitären Lastwagen mit Israel koordiniert werden. Sie zerstören das Nahrungsmittelsystem. Sie haben über 80% der Fischereiflotten und Fischernetze der Kleinfischer in Gaza zerstört. Sie zerstören landwirtschaftliche Flächen, Felder, Gewächshäuser und Obstplantagen. Sie setzen weißen Phosphor ein, der den Boden vergiftet. Das macht es fast unmöglich, in naher Zukunft auf diesem Land Landwirtschaft zu betreiben.“ All dies nach 17 Jahren Belagerung, die mit der offen erklärten Politik der Einschränkung der Kalorienzufuhr im Gazastreifen einherging.

Inzwischen haben die USA mit dem Abwurf von Nahrungsmitteln aus der Luft begonnen. Am 8. März kam es zu einem tragischen Zwischenfall, als eine Palette mit Lebensmitteln ihren Fallschirm nicht öffnete und in eine Menschenmenge raste, die auf eine Lebensmittellieferung wartete. Berichten zufolge wurden fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. „Es sind also amerikanische Bomben und amerikanische Hilfe, die gleichzeitig abgeworfen werden“, sagte Michael Fakhri gegenüber Mondoweiss. „Das Ausmaß an abscheulicher Absurdität – ich meine, das ist die einzige Art und Weise, wie ich es beschreiben kann.“

Die Experten fordern, dass die Finanzierung des Flüchtlingshilfswerks UNRWA unverzüglich wieder aufgenommen wird. Das fordert auch die revolutionäre Weltorganisation ICOR in ihrer Resolution "Der geplante Angriff auf Rafah und die angestrebte Zerstörung des UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA forcieren den Völkermord am palästinensischen Volk!"

Quelle: Artikel von David Kattenburg im Onlinenachrichtenmagazin Mondoweiss unter dem Titel "UN expert: Israel is engineering famine in Gaza".