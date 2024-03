Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat uns alle überrascht und schockiert. Die europäischen Länder und Amerika unterstützen die Ukraine mit immer mehr Waffensystemen. Mit immer neuen Waffen ist aber kein Frieden zu schaffen, sondern das beschwört nur einen atomaren Weltkrieg herauf. Die Atommacht Russland auf der einen Seite und die NATO mit ihrem seit Jahrzehnten größten Manöver "Steadfast Defender" auf der anderen Seite drehen an der Weltkriegsschraube und opfern die Töchter und Söhne auf beiden Seiten ihren Großmachtsansprüchen.

Nach dem unmenschlichen Überfall der faschistischen Hamas führt die israelische Regierung einen Krieg in Gaza, der sich mehr und mehr zum Genozid entwickelt. Überall in der Welt gehen die Menschen gegen diese Kriegstreiber auf die Straße. Selbst die kanadische Regierung sah sich genötigt, die Waffenlieferungen an die israelische Regierung einzustellen. Der Papst sagte, eine »weiße Flagge« sei kein Zeichen von Schwäche, und sprach damit Vielen aus dem Herzen.

Die blutigen Kriege sind auch eine unverantwortliche Umweltzerstörung. Ein Drittel des ukrainischen Waldbestandes, 3 Millionen Hektar, ist durch die Kriegshandlungen zerstört. Eine Flugstunde des Eurofighter produziert so viel Kohlendioxid wie ein Durchschnittsbürger in Deutschland im ganzen Jahr.

Gegen die Umweltkatastrophe und gegen die Weltkriegsgefahr – auf die Straße! Wer den Frieden will muss aktiv werden! Das Wilhelmshavener Bündnis Ostermarsch 2024 ruft alle Friedensfreundinnen und Friedensfreunde und alle Umweltschützer auf: Kommt zum Ostermarsch am Ostersamstag! Börsenplatz 15:00 Uhr

Kontakt:

Wilhelmshavener Bündnis Ostermarsch 2024

Für die Vorbereitungsgruppe (17 Personen)

Gudrun Klöpper-Schön

Conrad von Pentz

E-Mail: ostermarsch.whv.2024@web.de