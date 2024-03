Widerstandsgruppe Wiesbaden hält Redebeitrag

Wiesbaden: Hunderte Menschen bei Ostermarsch und „Frieden für Gaza"-Demo

Am gestrigen Samstag fanden in Wiesbaden zwei Demos für den Frieden statt. Um 10:30 Uhr begann der traditionelle Ostermarsch. Etwa 400 Menschen beteiligten sich an der Demonstration.

Korrespondenz