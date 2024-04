1. Mai: Gegen Umweltkatastrophe, Krieg und Faschismus – Für Arbeit, Frieden, echten Sozialismus!

Die AfD spielt sich als „Anwältin des kleinen Mannes“ auf. Tatsächlich arbeitet sie im Interesse der verantwortlichen Arbeitsplatz-Vernichter in den Konzernetagen. Sie will das Streik- und Tarifrecht einschränken. Was soll das für ein „Anwalt“ sein, der kein Wort der Kritik am Gegner führt, sondern die Rechte „seines Mandanten“ zusammenstreicht?! Ihre völkische Losung „Deutschland zuerst“ ist ganz im Sinne der deutschen Monopolkonzerne und trägt Spaltung in die international zusammengesetzte Arbeiterklasse.

Zur Verwirrtaktik der Herrschenden gehört, uns vor Alternativen zu stellen, die gar keine sind: Warum sollen wir uns für Arbeitsplätze oder Umweltschutz entscheiden? Wir brauchen beides! Angeblich könnten Industriearbeitsplätze nur erhalten bleiben, wenn weiter die Umwelt zerstört wird. Nein, das ist eben die kapitalistische Logik. Heute kann kein Maximalprofit mehr erzielt werden, ohne die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Das heutige Niveau der kapitalistischen Profitwirtschaft hat den Beginn einer globalen Umweltkatastrophe ausgelöst. Das setzt die Rettung der Menschheit auf die Tagesordnung.



Die Wurzel allen Übels ist die Diktatur der Monopole. In diesem imperialistischen Weltsystem unterwirft sie sich die ganze Gesellschaft. Kapitalismuskritik reicht heute nicht mehr aus. Es braucht eine positive Alternative. Es braucht einen gesellschaftsverändernden Kampf mit der Perspektive des echten Sozialismus. Das ist mehr als eine gute Idee. Das ist der Kampf für das Ende von Ausbeutung und Unterdrückung durch eine Handvoll von Monopolen. Die MLPD hat Lehren aus der Wiederherstellung des Kapitalismus in allen ehemals sozialistischen Ländern gezogen: Der echte Sozialismus wird und kann nur auf Grundlage der proletarischen Denkweise erkämpft und aufgebaut werden! Kritik und Selbstkritik, rechenschaftspflichtige, kontrollierbare und abwählbare Leitungen, Arbeiterlohn für hauptberufliche Politiker und vieles mehr. Dafür steht die MLPD. Sie ist eine revolutionäre Arbeiterpartei des proletarischen Internationalismus: Für die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt! Stärkt die MLPD und ihren Jugendverband REBELL!



Proletarier aller Länder vereinigt euch!

Proletarier aller Länder und Unterdrückte vereinigt euch!

Hier gibt es den Mai-Aufruf als gestaltete pdf-Datei