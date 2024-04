2. Bundesweites Vorbereitungstreffen hat stattgefunden - Werbewoche läuft weiter.

Unter der E-Mail Adresse volleyball.pjt@gmail.com könnt ihr eure Mannschaft anmelden. Beim Subbotnik am Vormittag haben wir begonnen, das Volleyballfeld einsatzbereit zu machen. Für die letzten 40 Tage haben wir gesagt, dass wir in die Breite gehen und noch viel verbindlicher arbeiten müssen mit den Mitmachlisten für das Pfingstjugendtreffen.

Die Werbewoche in der Region läuft unterdessen weiter. Am Freitagnachmittag waren wir in Sonneberg unterwegs und haben im Stadtteil Wolkenrasen kräftig Werbung gemacht. Ein Fußballverein erklärte sich bereit, Plakate vom Fußballturnier aufzuhängen, und wollte sich abstimmen, ob sie am Turnier teilnehmen.

Insgesamt traf das Pfingstjugendtreffen auf große Zustimmung! Wir trafen auch junge Männer, die von der AfD beeinflusst sind. Einer arbeitet als Sicherheitsdienst in einer Flüchtlingsaufnahmestelle. Er empörte sich über die menschenunwürdige Behandlung der Geflüchteten in der Unterkunft und wählte trotzdem die AfD, weil "das deutsche Volk jetzt auch mal dran sein muss". Die AfD macht aber Politik für den reaktionärsten Teil der Konzerne und interessiert sich für die Interessen der deutschen Arbeiter genauso wenig wie für die von Geflüchteten.

Am Abend haben wir noch zwei Bars in Sonneberg besucht, Plakate gehängt und Flyer ausgelegt. Der Betreiber einer Shishabar meinte, dass ein antifaschistisches Jugendfestival im Landkreis Sonneberg genau richtig ist, hier eine Gegenkultur zur AfD zu entwickeln. In einer anderen Bar mit antifaschistischen Anspruch diskutieren wir mit dem Besitzer über die Forderung des Verbots der AfD.

Samstag Abend feierten wir ausgiebig bei der REBELL-Party. Heute werden wir die Pokalspiele der D-Jugend besuchen und die Mannschaften zum Fußballturnier einladen. Außerdem werden wir uns an einer antifaschistischen Demo in Sonneberg beteiligen.