Afghanische Frauen veranstalten seltene Proteste und trotzen den Repressalien der Taliban

Das berichtet die Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) auf ihrer Homepage. Die Demonstrationen fanden an verschiedenen Orten statt, unter anderem in den Provinzen Takhar und Balkh. In der nördlichen Provinz Takhar hielten sieben Frauen Papiere mit der Aufschrift „Rechte, Gerechtigkeit, Freiheit“ in der Hand und verdeckten ihr Gesicht. „Unser Schweigen und unsere Angst sind die größte Waffe der Taliban“, sagte ein Demonstrant, dessen Gesicht verdeckt war, in einem Video.

Auch in der Provinz Balkh hielten mehrere Frauen Schilder mit der Aufschrift „Gebt den Taliban keine Chance“ vor ein Transparent mit der Aufschrift „Rettet die Frauen Afghanistans“. Etwa 20 Frauen versammelten sich zu einer Veranstaltung der Afghanischen Blindenvereinigung in der nördlichen Stadt Mazar-i-Sharif. „Es ist sehr schmerzlich, dass eine Frau heute in unserer Gesellschaft keinen Wert mehr hat. Sie kann keines ihrer Rechte nutzen“, sagte ein Teilnehmer.

Seit ihrer Rückkehr an die Macht im August 2021 haben die Taliban-Behörden zahlreiche Beschränkungen für Frauen und Mädchen verhängt, indem sie Frauen dazu aufforderten, sich beim Verlassen ihres Zuhauses zu verhüllen, Mädchen und Frauen den Besuch einer weiterführenden Schule oder Universität verwehrten und sie mit Gesetzen aus dem öffentlichen Raum verbannt. Die UNO hat dies als „Geschlechterapartheid“ bezeichnet.

Außerdem wurde ihnen verboten, für die UN oder NGOs zu arbeiten, und die meisten weiblichen Regierungsangestellten wurden entlassen oder dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben. Die Taliban-Behörden haben internationale Kritik wiederholt als Propaganda abgetan. Laut einem Interview mit Tolo News sagte Sprecher Zabihullah Mujahid, die Taliban-Regierung sei den Frauenrechten im Rahmen des Islam verpflichtet.





