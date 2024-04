Alaska: Schülerproteste gegen Gouverneurs-Veto

Mehrere Hafenarbeitergewerkschaften haben für Donnerstag zu einem 24-stündigen Streik in den chilenischen Häfen aufgerufen. Am Morgen gab es Hafen- und Straßenblockaden sowie Demonstrationen in mehreren Städten, darunter Valparaíso und San Antonio, Ventanas, Port of Coronel und Concepción. Die Arbeiter fordern mehr Sicherheit in den Häfen und Programme gegen die steigende Arbeitslosigkeit. Die Proteste richten sich auch gegen die jüngsten Entlassungen in Kohle-Terminals. Die Proteste haben das Be- und Entladen von Schiffen behindert bzw. verzögert.