Bandung: Arbeiter bei Flugzeugbauer fordern Lohnzahlung!

Am Samstag waren in London mehr als 200.000 Menschen auf der Straße und forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Die Demonstration, organisiert von der Palestine Solidarity Campaign, Stop the War und Campaign for Nuclear Disarmament, forderte außerdem, dass die Regierung sofort jede Waffenhilfe für Israel stoppt. Der 30. März ist für die Palästinenser in Israel und in den besetzten Gebieten ein Gedenktag ("Land Day") an das brutale Vorgehen der israelischen Armee gegen unbewaffnete Palästinenser, die sich 1976 gegen Landbeschlagnahmungen mit Streiks und Demonstrationen wehrten. Sechs Palästinenser waren erschossen und und Hunderte verletzt worden.