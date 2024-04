„Vor 50 Jahren grub ein Bauer nach Wasser – und entdeckte die Terrakotta-Armee“

Die Neue Züricher Zeitung schreibt am 27. März: „An diesem 29. März 1974 also grub der Bauer Yang Zhifa aus einem Dorf am Fuss des Berges Li einen Brunnen. In zwei Metern Tiefe stieß er zuerst auf Ziegel und zwei weitere Meter darunter auf die Fragmente einer lebensgrossen Tonfigur. Er brachte den Fund ins örtliche Museum, und damit begann die Ausgrabung einer der grössten archäologischen Sensationen aller Zeiten.“ (https://www.nzz.ch/wissenschaft/terrakotta-armee-neue-funde-aus-dem-grab-des-ersten-kaisers-von-china-ld.1821996)

Weiter schreibt sie: „Es wäre falsch, den 29. März 1974 als den Tag der Entdeckung des Grabs des ersten Kaisers von China zu bezeichnen. Das Grab war ja die ganze Zeit da, alle wussten es, der pyramidenförmige Hügel ragt immer noch 50 Meter hoch in den Himmel, er ist nicht zu übersehen. Bereits 1961 war die Grabanlage zu einem der zentralen Kulturdenkmäler der Volksrepublik China erhoben worden.“.

Nicht erwähnt wird, dass diese Entdeckung und die folgende Ausgrabung das Ergebnis der Kulturrevolution war

In der 1974 in der Volksrepublik China erschienenen Broschüre „Neue Archäologische Funde in China“ heißt es (Anmerkung des Herausgebers): „Geleitet von der revolutionären Linie des Vorsitzenden Mao haben Chinas Archäologen während der Großen Proletarischen Kulturrevolution mit tatkräftiger Hilfe von Arbeitern, Bauern und Soldaten beachtliche Leistungen auf dem Gebiet der Bewahrung und Ausgrabung von Kulturgegenständen vollbracht.“.

Dazu gehörten auch der Fund und die Ausgrabung der Terrakotta-Armee. Somit ist diese Entdeckung ein Beweis dafür, dass die Kulturrevolution in China das kulturelle Erbe des Landes bewahrte und förderte.

