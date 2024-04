Erdoğans Wahlniederlage und die Weichenstellung für einen neuen politischen Prozess

Am 31. März 2024 hat die faschistische AKP, die seit 22 Jahren die Regierung stellt, die Kommunalwahlen verloren. Die oppositionelle bürgerlich-sozialdemokratische Partei CHP erhielt 37,74% der Stimmen, die AKP 35,49%, die DEM-Partei 5,68%. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,11% . Bei den vorangegangenen Parlamentswahlen lag die Wahlbeteiligung bei 87%.

Die CHP gewann die Bürgermeisterämter in den meisten Provinzen, in denen die Arbeiterklasse konzentriert ist. Trotz aller Repressionen, Verhaftungen und Einschüchterungen gewann die DEM-Partei die Mehrheit der Bürgermeisterämter in den kurdischen Provinzen. Die AKP gewann nur zwei der Industriestädte, in denen die Arbeiterklasse konzentriert ist, wie Kocaeli und Gazi Antep, während sie Bürgermeisterämter in Regionen gewann, in denen die Arbeiterklasse kaum vertreten ist und die Industrie nicht entwickelt ist.

Die CHP gewann 35, die AKP 24, die Dem-Partei 10 und die MHP 8 der Gemeinden in 81 Provinzen der Türkei. Trotz aller Polarisierung und des Einsatzes aller staatlichen Mittel erlitt die faschistische AKP unter Führung von Erdoğan eine schwere Wahlniederlage. Sie verlor die Mehrheit der großen Provinzen, die sie bei den vorangegangenen Wahlen gewonnen hatte.

Ein solcher Wahlausgang war zu erwarten. Denn während die Verarmung des Volkes von Tag zu Tag weiter zunahm, hatten nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch die bürgerlichen Intellektuellen und Liberalen die Unterdrückungspolitik satt. Tatsächlich lächelten am Wahlabend, als klar wurde, dass die AKP verloren und die CHP die Wahlen gewonnen hatte, alle Liberalen, die sich dazu äußerten.

Die Tatsache, dass die Stimmen der CHP im Vergleich zur letzten Wahl um 12 Prozentpunkte zugenommen haben, kann als Abstrafung der AKP durch einen Teil der Bevölkerung und ihren Wunsch, Erdoğans Herrschaft loszuwerden, beurteilt werden. Von nun an wird Erdoğan nicht mehr so frei agieren können. Darüber hinaus scheinen die TUSIAD und andere Monopolverbände mit dem Wahlergebnis zufrieden zu sein. Fast alle gratulierten Imamoğulu von der CHP, der die Bürgermeisterwahlen in Istanbul mit mehr Stimmen gewonnen hat. Es entsteht der Eindruck, dass die Monopolbourgeoisie Imamoğlu darauf vorbereitet, Erdogan abzulösen.

Seit langem gibt es Unruhen in der Arbeiterklasse. Trotz des Verbots der Regierung kam es in vielen Betrieben zu Streiks, Widerständen, Kämpfen gegen Entlassungen und Arbeitsplatzbesetzungen. Es ist nur natürlich, dass sich diese Widerstände in den Kommunalwahlen gegen Erdoğan niedergeschlagen haben. Die Arbeiterklasse und die Werktätigen wollen demokratische Rechte und Freiheiten. In der kommenden Zeit werden die Aktionen der Arbeiterklasse weiter zunehmen.

Die Bourgeoisie will die Initiative und die Kämpfe der Arbeiterklasse gegen die faschistische Diktatur ersticken und beschwichtigen. Diese Wahlergebnisse haben den Massen Aufwind und Moral gegeben, da sie gezeigt haben, dass die 22-jährige faschistische Erdoğan-Regierung an Macht und Einfluss einbüßt. Die Arbeiterklasse muss ihr eigenes Programm und ihre eigene Politik verfolgen, statt der sozialdemokratischen, bürgerlichen Opposition zu folgen. Wenn die Kommunisten und Revolutionäre ihre Arbeit und Organisation innerhalb der Arbeiterklasse unter der Perspektive des Sozialismus entschlossen fortsetzen, wird die Arbeiterklasse gestärkt und zur überlegenen Kraft.