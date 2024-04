Abschluss des Ostermarsches Rhein-Ruhr

Der Block des Internationalistischen Bündnisses, an dem sich neben der MLPD und dem Jugendverband REBELL auch Migrantenorganisationen und die „Revolutionäre Jugend“ beteiligten, hatte eine wichtige und kämpferische Ausstrahlung auf den gesamten Ostermarsch.



An der Abschlusskundgebung auf dem Hansaplatz in Dortmund nahmen ca. 500 Menschen teil. Der Informationsstand der MLPD war gut besucht. Das Interesse an dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel und dem dazugehörigen Ergänzungsband „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner war relativ groß, auch wenn nicht alle das Buch gleich kauften. Vier Ergänzungsbände wechselten den Besitzer.



Interesse bestand auch an Grundlagenliteratur wie dem Kommunistischen Manifest oder dem Parteiprogramm der MLPD. Große Bedeutung hatte während des gesamten Ostermarsches der Krieg im Nahen Osten und die Solidarität mit dem palästinensischen Volk, die auch bei der Abschlusskundgebung im Mittelpunkt stand. Die berechtigte Brandmarkung als Völkermord auf der Abschlusskundgebung fand viel Beifall. Leider gab es auf der Abschlusskundgebung keine Distanzierung des Redners von der Hamas. Wegen der großen Nachfrage nach der Palästina-Broschüre verabredeten wir uns dann mit einzelnen Teilnehmern zur Montagsdemo am 8. April am Europabrunnen in Dortmund.



Während Gaza im Mittelpunkt stand, gab es auf der Abschlusskundgebung keine Stellungnahme zum Krieg in der Ukraine, außer dass ein Stopp der Waffenlieferungen und diplomatische Lösungen gefordert wurden.



Die MLPD positionierte sich mehrfach, auch mit einem Plakat, gegen die Querfront zur Partei „Die Basis“! Der Ostermarsch ist und bleibt antifaschistisch! „Die Basis" ist nicht Teil des Ostermarsches.