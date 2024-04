"Es donnert in den Kitas"

Am Dienstag sperrte die Berliner Sparkasse das Konto des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost«, vorgeblich zur Aktualisierung der Kundendaten. Der Verein soll Unterlagen vorlegen, darunter eine komplette Liste aller Vereinsmitglieder. Die »Jüdische Stimme«, die seit vielen Jahren für ein friedliches Zusammenleben von Juden und Palästinensern eintritt, hat am laufenden Meter mit Repressionen zu kämpfen. In München muss sie sich fast jeden Veranstaltungsraum gerichtlich erstreiten. Gegen die gleichen Leute, die angeblich gegen "jeden Antisemitismus" sind. Antisemitismus bedeutet ja Diskriminierung von Juden. Der offizielle deutsche Anti-Antisemitismus gilt ganz augenscheinlich eben nur für Juden, die die israelische Apartheidspolitik nicht kritisieren.