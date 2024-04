Frankreich

40 Jahre Haft - Freiheit für Georges Ibrahim Abdallah!

Am Samstag, den 6. April, findet in den französischen Pyrenäen eine Demonstration statt. Zahlreiche Antiimperialisten aus dem ganzen Land reisen an. In der Stadt Lannemezan ist Georges Abdallah, Aktivist für die palästinensische Sache und im Kampf gegen den Imperialismus, inhaftiert.

Korrespondenz aus Paris