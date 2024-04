Giftmüllverbrennung in Leverkusen: Rücksichtslos wie vor der Todesexplosion 2021!

Seit Januar 2024 brennt der mörderische Giftmüll wieder in allen vier Öfen! Wir erinnern: Currenta, Ex-Bayer, betreibt in Leverkusen die gefährlichste Giftmüll-Verbrennungsanlage in Europa.



Vor über zweieinhalb Jahren explodierten nacheinander drei von zehn großen Tanks. ... Mehr dazu hier.

Staatsanwälte in Köln – K.O.

Die Staatsanwaltschaft Köln nahm die Ermittlungen gegen vier Currenta-Mitarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge auf. Sie wurde im Auftrag von Currenta von einer der größten Anwaltskanzleien weltweit – Freshfields Bruckhaus Deringer – mit Gutachten so total erschlagen, dass sie kapitulierte: Sie gab das Verfahren vor kurzem an Dortmund ab. ...

Currentas übles Greenwashing

... Vor allem kaufte man Professor Christian Jochum ein, ehemals „Umwelt“-Chef des pleitegegangen Chemieriesen Hoechst. ... Im Januar rechtfertigt er sein Honorar. Bei einem Rundgang durch die Verbrennungsanlage mit einer ausgewählten Öffentlichkeit erklärte er: Die noch verbliebenen sieben Tanks würden wieder wie vor der Katastrophe Giftmüll-Mischungen aufnehmen. Früher hatte er das noch strikt abgelehnt, und dann, als Currenta die Verbrennung Ofen für Ofen wieder startete, versichert: Der Inhalt jedes LKW mit flüssigem Giftmüll wird sofort verbrannt! Warum wurde das jetzt beendet? Das habe einen einfachen Grund: Die Verbrennung braucht ständig flüssigen Brennstoff. Nicht brennbaren Giften hätte man also zum Beispiel Heizöl zur Verbrennung hinzufügen müssen; das sei aber „nicht wirtschaftlich“! „Wirtschaftlich“ – auf Deutsch „billiger“ – sei es, zum Heizen brennbare flüssige Chemie-Abfälle zu nutzen, die selbst auch Gifte enthalten! Dazu benötige man die Tanks, in denen diese Gifte auf Vorrat gehalten und mit anderen Stoffen gemischt werden – bevor sie in den Ofen kommen.



Aber gerade das führte damals doch zu der tödlichen Explosion!? Jetzt kam Jochums erbärmlicher Offenbarungseid: Ja, wenn wieder so eine gefährliche Erhitzung passieren würde, könnte die Feuerwehr den betreffenden Tank ja kühlen; eine “Kühlanlage“ (?) stehe bereit ... – aber das sind alles Möglichkeiten, die es auch vor zweieinhalb Jahren schon gab und die die Explosion nicht verhinderten! Also: Currenta macht seit Januar weiter so wie früher. ...

Sofort Schluss mit der Giftmüllverbrennung!

Für Profite gehen sie über Leichen – nicht nur bei Currenta! Eine umfassende aktuelle Analyse im Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner fasst das so zusammen: „Das imperialistische Weltsystem hat die globale Umweltkatastrophe ausgelöst. … Wird dieser Prozess dazu beitragen, die menschliche Existenz dramatisch und unverantwortlich zu verkürzen“.¹ ...

Wir fordern: