ICOR Amerika feiert den Internationalen Frauentag

Die ICOR Amerika feierte den Internationalen Frauentag in Lima, Peru, mit einer gut besuchten und bedeutenden Veranstaltung. Inmitten der herrschenden Begeisterung betonte unsere Genossin Silvia Beatriz Cuadros in ihrer Grundsatzrede die Notwendigkeit, für ein gerechteres, gleichberechtigteres und menschlicheres System für alle Frauen auf der Welt zu kämpfen.



"Heute, in einer Welt, die mehr und mehr von Kriegen, Umweltzerstörung und der brutalen Ausbeutung durch den grausamen Kapitalismus erschüttert wird, ist der Kampf der Frauen mehr denn je gerechtfertigt", sagte sie.



Sie rief die Frauen dazu auf, sich den Massen anzuschließen, die überall ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk bekunden und das Recht des palästinensischen Volkes auf völlige Freiheit und auf die Gestaltung seines eigenen Schicksals fordern.



Sie rief auch alle Frauen dazu auf, sich gemeinsam zu organisieren, um die Errungenschaften zu erreichen, die ihnen in der Vergangenheit vorenthalten wurden. "Die Frauen Perus, Amerikas und der Welt sind sich bewusst, dass wir unsere endgültige Befreiung nur erreichen können, wenn wir Hand in Hand und Schulter an Schulter mit den Arbeitern im Kampf für eine sozialistische Welt die Imperialisten, die Kapitalisten, die Faschisten und die Zionisten besiegen", schloss die Vorsitzende der Frauen der Revolutionären Sozialistischen Partei Perus und der ICOR Amerika ihre Rede.

Es lebe der Internationale Frauentag, es lebe die proletarische Revolution!