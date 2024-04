Jetzt sind Anschubspenden für die Spendenkampagne der MLPD gefragt

Elf neue Plakatmotive in einer Auflage von insgesamt 32.000 Stück und Zehntausende Kabelbinder sind bestellt. (Mehr zu den neuen Plakatmotiven gibt es hier!) Es wird ein 10-Punkte-Programm in hoher Auflage geben. Die MLPD ruft deshalb auf: Mobilisiert Mitglieder, Freunde und Kollegen jetzt zu Anschubspenden für das Wahlkampfmaterial. Wer sich schon eine Spende überlegt hat, den bitten wir, sie jetzt schon zu leisten. Denn hohe Kosten fallen jetzt zu Beginn des Wahlkampfs an.



Die MLPD finanziert ihren Wahlkampf im Gegensatz zu allen bürgerlichen Parteien völlig eigenständig. Sie lehnt die Selbstbedienung der Bundestagsparteien prinzipiell ab, die ihre Wahlkämpfe zu großen Teilen aus den Steuern der Werktätigen finanzieren. Bei der MLPD kann man sich auch sicher sein, dass jeder Euro dem Kampf für die Befreiung von kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung zugute kommt.



Spenden bitte auf das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank überweisen. IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“. Jeder Spender erhält auf Wunsch eine Spendenbestätigung für das Finanzamt