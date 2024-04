Bisher größte Palästina-Demo

Kopenhagen: Palästina-Solidaritätsdemonstration am 30. März

Am Samstag, dem 30. März 2024, fand in Kopenhagen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern die hier bisher größte Demonstration gegen den Völkermord an den Palästinensern im Gaza-Streifen statt.

Korrespondenz