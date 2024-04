Mobilisierungswoche in Truckenthal und Umgebung

Auf der Mobilisierungswoche wollen wir das Volleyball- und das Fußballfeld auf Vordermann bringen. Wir werden breit dafür in der Gegend mobilisieren, denn das bereiten wir gemeinsam vom Rebell und vom Feundeskreis Flüchtlingssolidarität aus Dortmund und Bochum vor. Bist du antifaschistisch, rebellisch, umweltpolitisch aktiv und möchtest du ein internationalistisches Festival mit auf die Beine stellen, dann werde selber aktiv an deinem Ort oder komm noch zur Mobilisierungswoche, die bis zum 9. April geht.

Wir freuen uns auch ganz besonders, dass es am heutigen Samstag warm werden soll und wir auf der Ferien- und Freizeitanlage in Truckenthal in den berühmten Löschteich springen und den Abend mit der REBELL-Party ausklingen lassen können. Wir setzen ein Zeichen gegen die Rechtsentwicklung besonders in Thüringen und werden viel mit den Leuten diskutieren, sie einladen und zu gewinnen versuchen.