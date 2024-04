Montagsdemo verbindet soziale Frage mit Umweltkampf

In einer aktuellen Erklärung der Bundesweiten Montagsdemo wird der Kampf gegen Verarmung, Niedriglöhne und die geplanten Angriffe auf das Bürgergeld in Verbindung mit den rasant steigenden Rüstungsausgaben in den Mittelpunkt gestellt.



Wir verbinden die soziale Frage mit dem Umweltkampf, greifen das Greenwashing von BP und RAG an und mobilisieren zur Strategiekonferenz.

Wann und wo?

Die Montagsdemo findet am 8. April um 17.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz statt.