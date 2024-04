Am 4. Mai veranstaltet der Freundeskreis Mouhamed wieder ein Fußballturnier. Es steht unter dem Motto: "Gedenken und nicht vergessen - wir fordern Gerechtigkeit für Mouhamed jetzt!" Unser Fußballturnier wird wie im letzten Jahr sportlich, international und fair ablaufen.

Wir verfolgen die ganze Zeit den Prozess, der derzeit läuft, gegen die verantwortlichen Polizisten. Wir wollen den Verlauf des Prozess bekannt machen unter der Bevölkerung in Dortmund! Wir denken, allein der Prozess wird nicht reichen, dass die Verantwortlichen in Polizei und Staatsapparat ihre gerechte Strafe erhalten. Deshalb organisieren wir die Solidarität sowie den Protest weiter, denn so etwas darf nie wieder passieren!

Wir freuen uns auf alle Fußballmannschaften, die auch im letzten Jahr dabei waren, und alle, die sich jetzt entscheiden, mitzumachen. Meldet euch jetzt an! Herzlich eingeladen sind auch Sidy Dramé und sein Bruder, die derzeit in Deutschland sind.

Samstag, 4. Mai 2024 um 11 Uhr im Hoeschpark, Kirchderner Straße 35-43, 44145 Dortmund

Drei Altersgruppen: 6-13, 14-18 Jahre und Erwachsene. 5 Feldspieler und ein Torwart

Wer etwas beitragen (Schiedsrichter/in sein, Essen, ...) oder sich anmelden will, kann sich unter solifestmouhamed@gmx.de melden.

Hier das Plakat zum Fußballturnier