Dresden

Nein zu Querfrontbestrebungen im Friedenskampf

Die MLPD Dresden war kürzlich an der Vorbereitung einer Friedensdemonstration in Dresden beteiligt. Wegen faschistischer Einflüsse distanzierte sie sich von den Vorbereitungen und der Aktion. In einer Erklärung begründete sie den Schritt.

MLPD Dresden