Panzer überrollen Menschen vor der Al-Schifa-Klinik - Größte Anti-Netanjahu-Demonstrationen in Israel

Der Einsatz, der am 18. März 2024 begann, war der zweite israelische Angriff auf die Al-Schifa-Klinik nach dem November 2023. Was sie damals noch nicht komplett platt gemacht hatten, zerstörten sie jetzt - den Menschen im Gaza-Streifen wird damit eine der letzten Gesundheitseinrichtungen genommen. Ein Arzt berichtete, dass Dutzende Leichen gefunden worden sind. Das Gesundheitsministerium in Gaza geht sogar davon aus, dass 300 Menschen ermordet wurden. An Barbarei kaum zu überbieten: Bei ihrem Abzug überrollten israelische Panzer noch Menschen, die verzweifelt in dem Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, sowie Patienten und Klinikbeschäftigte. Planierraupen der Armee hätten einen Behelfsfriedhof auf dem Krankenhausgelände umgepflügt, berichtete ein Anwohner. "Die Situation ist unbeschreiblich", sagte er. "Die Besatzung hat jegliches Leben hier zerstört."

Am Osterwochenende fanden in Israel die größten Demonstrationen gegen den faschistoiden Regierungschef Benjamin Netanjahu seit Kriegbeginn statt. Zehntausende forderten Neuwahlen und ein rasches Abkommen zur Befreiung der israelischen Geiseln, die sich noch in den Händen der faschistischen Hamas befinden. Schon am Samstagabend hatten Tausende in Tel Aviv demonstriert. Die geplanten Großdemonstrationen sollen vier Tage dauern.

Der in Deutschland lebende jüdische Publizist Abraham Melzer schrieb gestern im Palästinaportal: "Tausende Israelis gehen wieder auf die Straßen gegen Netanjahu. Immer mehr Israelis wissen, dass Netanjahu gegen das Volk kämpft und bereit ist, für seine Macht die Entführten zu opfern. Wart ihr auch bei den Demonstrationen? Damit ihr später euren Enkelkindern sagen könnt: Wir waren auch dabei. ... Netanjahu führt einen sinnlosen Krieg, der Israel in der ganzen Welt unbeliebt und sogar verhasst macht. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. ... Mein Judentum heißt Mensch sein. Mensch sein reicht mir. Ich wünschte, in der israelischen Regierung würde ein einziger Mensch sein. Stattdessen sitzen da Verbrecher wie Netanjahu, Ben-Gvir, Smotrich und andere. ... Wie viele israelische Soldaten sollen noch sterben und wie viele palästinensische Frauen, Zivilisten und Kinder sollen noch ermordet werden?"

Netanyahu gerät immer mehr in die Defensive, auch im eigenen Land. Umso wilder schlägt er um sich: "Wir werden in Rafah einmarschieren und alle Hamas-Bataillone dort auslöschen, aus einem einzigen Grund: Ohne das gibt es keinen Sieg. Die Zerstörung der Hamas ist ein wesentliches Ziel dieses Krieges, dazu gehört auch die Rückkehr der Geiseln." Netanyahu geht es um Vertreibung bis hin zur Vernichtung des palästinensischen Volkes.