Das Gesetz ist 183 Seiten lang und enthält zahlreiche Einschränkungen, bei denen fraglich ist, ob und wie sie in der Praxis kontrolliert und Verstöße geahndet werden. So sieht das Gesetz vor, dass der Konsum im Umkreis von 100 Metern von Schulen, Kindertagesstätten und anderen Jugendeinrichtungen strafbar ist. Demnach wäre die Versammlung von rund 1500 Menschen, die sich am 1. April vor dem Brandenburger Tor zum gemeinsamen „Ankiffen“ trafen, nach Ansicht des gesundheitspolitischen Sprechers der Grünen, Janosch Dahmen, gar nicht erlaubt gewesen. Denn in unmittelbarer Nähe befindet sich ein Kindergarten.

Eine neue sozialistische Jugendbewegung fördert eine rebellische Haltung gegenüber Drogen und allen Formen der Abhängigkeit. Kiffen ist kein Ausdruck von Freiheit und Selbstbestimmung, sondern systemkonform.