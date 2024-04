Rostock: Versehentlich "Querdenker"-Demo beworben

Es war ein Fehler, nicht genau zu untersuchen, wes Geistes Kind die Anmelder der von uns erwähnten Demo „„Für zivile Häfen! Unsere Häfen sollen Friedenshäfen sein!“ sind. Diese Leute wollen den Strom des antimilitaristischen Widerstands auf faschistische Mühlen lenken. Dagegen werden wir kämpfen!

Vielen Dank an das Rostocker Friedensbündnis für den wichtigen Hinweis. Gleichzeitig ist dieser Brief ein guter Ausdruck einer notwendigen solidarischen Zusammenarbeit der kämpferischen Antikriegsbewegung, die wir vertiefen wollen.

Im Brief heißt es unter anderem:

„Die Demo am 5. Mai wird vom sogenannten "Friedensbündnis Norddeutschland" organisiert. Das ist ein neues Bündnis, bei dem Leute von der Partei ‚dieBasis‘ und 'Querdenker' die Federführung haben. Pikant an dem Bündnis ist außerdem, dass es sich in Konkurrenz zu dem bereits bestehenden Bündnis ‚Norddeutsche Friedensbewegung‘ gegründet hat, einem Bündnis aus erfahrenen Gruppen aus Hamburg. Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Über mich sind wir jetzt auch dabei. Dieses Muster der Gründung in Konkurrenz ist auch in NRW zu beobachten, wo sich neben den bestehenden Friedensgruppen ein sogenanntes "Friedensbündnis NRW" mit ähnlichem Profil gegründet hat. …“.