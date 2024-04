Streikwelle für bessere Arbeitsbedingungen

Ende März erschoss eine Polizeistreife in Nienburg (Niedersachsen) einen 45-jährigen Mann aus Gambia. Der Mann hatte sich nach Angaben seiner Freundin in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. So habe sein Scheidungstermin kurz bevorgestanden. Außerdem habe er seine Arbeit verloren. Der Mann stand mit einem Messer bewaffnet in seinem Garten. Die Streife hetzte einen Polizeihund auf den Gambier. Dieser wehrte sich mit dem Messer gegen das Tier. Auch als die Polizisten ihn überwältigen wollten, wehrte er sich. Daraufhin schossen die Beamten auf ihn und töteten ihn mit acht Schüssen. Bei der Schießerei wurde auch eine Polizistin am Oberschenkel getroffen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.