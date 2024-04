Reminder: Webinar am 7. April

...Kurz vor unserem Webinar am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wurden bereits etliche Beiträge zu einem breiten Themenspektrum gemeldet!



Uns erwarten unter anderem Beiträge aus den USA zu den Kämpfen der Automobilarbeiter, aus Russland zur Situation nach den Wahlen, aus Zypern und Deutschland zur Beteiligung an der Europawahl, aus Griechenland zum Kampf der LARCO-Arbeiter, zur internationalen Solidarität und Hilfe unter anderem mit der Spendenkampagne für Gaza, aus Italien zur Auswertung unseres internationalen Aktionstags gegen Kriege des Kapitals am 24. Februar und zur Auswertung der Delegationsreise in die Westsahara, zu Aktionen aus Anlass des 100. Todestags von Lenin unter anderem aus Indien sowie weitere Beiträge aus Nepal, Peru, Tunesien, Deutschland im Rahmen der Tagesordnung:

„Blick in die Welt“

Vorbereitung der internationalen Strategiekonferenz zur Umweltfrage am 20. und 21. April in Berlin; des Internationalen Kampftags der Arbeiter am 1.Mai; des Nakba-Tages am 15. Mai sowie des Seminars „Lenins Lehren sind lebendig“ vom 13. bis 15. September.



Dolmetscher für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Russisch sind bereits organisiert, wir versuchen auch noch Arabisch abzusichern.

Kommt alle rechtzeitig, damit ihr keinen der spannenden Beiträge verpasst.

Mit solidarischen Grüßen

Ihr könnt euch mit diesem Link einwählen

Um eure Zeitzone zu finden klickt hier