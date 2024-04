Berlin

Werbewoche für die umweltpolitische Strategiekonferenz

In Berlin-Spandau hat eine Gruppe von acht Leuten Plakate aufgehängt, Flyer verteilt und mit den Leuten gesprochen. Dies war der Start für eine Werbewoche für die Strategiekonferenz "Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit – Arbeiter- und Umweltbewegung gemeinsam – weltweit!". Sie findet am 20./21. April 2024 in Berlin statt.

