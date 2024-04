Palästina-Kongress durch den Berliner Senat und Polizei abgebrochen und verboten!

Vom 12. bis 14. April 2024 war der Palästinakongress in Berlin geplant - unter dem Motto: "Wir klagen an!" Er richtete sich damit insbesondere dagegen, dass die deutsche Bundesregierung ohne Einschränkung auf der Seite des zionistischen Israel steht, das in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Waffenlieferungen gehören dazu, eine unsägliche Hetze gegen den palästinensischen Befreiungskampf und Repression gegen Kritiker in Deutschland.

Bereits am Morgen des gestrigen Freitag waren mehrere hundert Polizisten aus Berlin und anderen Bundesländern im Einsatz. Der Veranstaltungsraum wurde weiträumig abgesperrt. Nach knapp zwei Stunden wurde der Kongress dann von der Polizei aufgelöst und ein Verbot für seine Weiterführung am Samstag und Sonntag ausgesprochen. Ausgangspunkt war die Online-Zuschaltung des palästinensischen Arzts und Autors Salman Abu Sitta. Gegen ihn wurde schon im Vorfeld mit einem Einreiseverbot vorgegangen. Das wurde jetzt auf ein Betätigungsverbot in Deutschland ausgeweitet, um als Begründung für die Auflösung und das Verbot des Kongresses herzuhalten. Der gesamte Kongress wird der "Terrorverherrlichung" bezichtigt. Das hat überhaupt nichts mit der berechtigten Kritik vieler Teilnehmer an dem Massaker der faschistischen Hamas am 7. Oktober gemein.

Die offizielle Begründung der Berliner Polizei ist eine üble Demagogie, um eine Stimmung zu erzeugen, die fortschrittliche Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf wäre eine gleichbedeutende Gefahr wie faschistisches Gedankengut. „Die Gefahr, dass im Verlauf der Veranstaltung volksverhetzende, antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte verbreitet würden, ist so groß, dass wir uns entschlossen haben, sie zu beenden.“ sagte die Polizeisprecherin gegenüber der Berliner Zeitung. Damit wird nicht nur gegen den berechtigte palästinensische Befreiungskampf und die breite Solidarität unter der Bevölkerung gegen den Völkermord Israels gehetzt, sondern es richtet sich insgesamt gegen alle fortschrittlichen und revolutionären Befreiungskämpfe gegen die imperialistische Unterdrückung. Damit richtet sich das Verbot auch gegen die breite Diskussion unter den Massen über die Perspektive der Befreiungskämpfe im Kampf um einen Sozialismus auf Grundlage der proletarischen Denkweise.

Das Verbot des Kongress macht deutlich, wie zynisch der von der Regierung ausgesprochene Kampf um Demokratie und gegen die AfD und faschistische Organisationen ist. Den die Begründung der Gefahr, dass „volksverhetzende, antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte verbreitet würden“ setzt unmittelbar auf die Tagesordnung sämtliche faschistischen Organisationen und Parteien zu verbieten. Davon ist die deutsche Regierung, entgegen dem anliegen von Millionen Menschen die Anfang 2024 bei antifaschistischen Protesten auf die Straße gegangen sind, weit entfernt.

Es ist Teil der bedingungslosen Unterstützung der deutschen Regierung gegenüber Israel, dass mit keinen Wort die katastrophale Zerstörung der Lebensgrundlagen in Gaza, die zehntausenden ermordeten vor allem Kinder und Frauen als Folge der Bombadierung und des Einmarschs Israel in Gaza kritisiert wird. Entsprechend arrogant weisen auch sämtliche bürgerlichen Experte die Klage Nicaraguas gegen Deutschland als völlig aus der Luft gegriffen und haltlos zurück.

Die MLPD in Berlin hat gestern direkt die Solidarität gegen das Verbot führend mit organisiert. Auf ihre Initiative hin fand eine gemeinsame Kundgebung mit dem Veranstalter gegen die Kriminalisierung und Unterdrückung mit mehreren hundert Teilnehmern noch vor dem Abbruch des Kongress statt (rf-news hat berichtet). Sie wird sich auch weiterhin aktiv an der Solidarität mit den palästinensischen Befreiungskampf beteiligen und sich die Kritik an der faschistischen Politik der Netanjahu-Regierung nicht verbieten lassen.