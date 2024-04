Seit vier Wochen streiken in Finnland 7.000 Hafenarbeiter gegen die Pläne der rechten finnischen Regierung, politische, soziale und gewerkschaftliche Rechte einzuschränken. Der gesamte Im- und Export von Waren kam zum Erliegen. Dies traf die finnische Wirtschaft massiv, zum Beispiel die Papierindustrie. Der Gewerkschaftsdachverband SAK beschloss daraufhin am 4. April, den Streik am 8. April vorerst auszusetzen und Verhandlungen mit der Regierung aufzunehmen. Diese hatte ein Ende des Streiks zur Bedingung gemacht. Am 5. April hatten sich erneut tausende von Industriearbeitern dem Streik angeschlossen. Am 19. April will die Gewerkschaft über das weitere Vorgehen und die Wiederaufnahme des Streiks entscheiden.