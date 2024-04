Barbarische Kriegführung Israels im Gazastreifen mit KI

Das Magazin „+972 Magazine“ meldet unter Berufung auf sechs israelische militärische Quellen, dass dazu ein KI-Programm namens „Lavender“ eingesetzt werde. Der israelische Journalist Yuval Abraham schreibt, dass auch früher bei Angriffen auf Wohnungen zivile unbeteiligte Opfer hingenommen wurden. Aber die Ziele seien vor dem Befehl zur Bombardierung, ausgewählt und überprüft worden. Das ist ihnen jetzt zu aufwendig, die Zielauswahl erfolgt durch „Lavender“. Das Programm sucht nach Merkmalen, die als typisch für „Terrorkämpfer“ gelten. Die Art der Telefonnutzung oder häufiger Wohnort- oder Nummernwechsel - und schon ist man dabei. Das Programm sucht dann eigenständig nach weiteren Verdächtigen. Damit konnten die Zionisten die Liste der potenziellen Ziele massiv erweitern. 37 000 Palästinenser wurden einfach als „Hamaskämpfer“ registriert.

Eine Auswertung habe ergeben, dass 90 % der Ziele "korrekt" seien, die Fehlerquote von 10 Prozent könne man vernachlässigen. Ein paar tote palästinensische Zivilisten mehr - das ist ihnen egal. An Zynismus und Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten! Vor dem Angriff werde nur geprüft, ob das „Zielobjekt“ tatsächlich ein Mann sei. Als menschliche Ziele werden nicht mehr nur wichtige Kommandanten, sondern alle - angeblichen oder tatsächlichen - Kämpfer definiert. Diese dürfen in ihren Wohnungen getötet werden. Mehrere Militärvertreter sagten gegenüber dem Magazin, dass bei einem solchen Angriff 15 bis 20 unbeteiligte Opfer als normal akzeptiert werden.

Nach Identifizierung des Ziels kommt ein weiteres Programm mit dem zynischen Namen „Wo ist Papa?“ zum Einsatz, das die Bewegung der „Zielperson“ verfolgt. Da der Angriff für die Armee in den Wohnungen am einfachsten sei, erfolge dieser, wenn sie ihre Wohnung betreten. Das ist meist am Abend oder in der Nacht, wenn die ganze Familie zu Hause ist - und mit ermordet wird.

Ein Kommandant des Artificial Intellligence Center der israelischen Armee hatte bereits im Februar 2023 enthüllt, dass die Armee im letzten Gaza- Krieg KI zur Zielauswahl eingesetzt habe. Die Armee bestritt die Existenz solcher KI-Programme.

Die Recherche +972 stellt auch fest: "Nicht nur identifiziere 'Lavender' unbeteiligte Zivilisten als Hamas-Kämpfer, es würden auch Wohnungen bombardiert, in denen die Zielpersonen nicht seien. Wer getroffen wurde, und wie viele Zivilisten zu Tode kamen, bleibe meist unklar. Denn die Armee überprüfe in der Regel nach einem Angriff nicht die Zahl der Opfer, sondern gehe zum nächsten Ziel über."