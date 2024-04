Monatsveranstaltung Kumpel für AUF Niederrhein

Bergbau und Stahlindustrie als Kreislaufwirtschaft - Wirklichkeit und Vision

Kumpel für AUF Niederrhein laden zu ihrem nächsten Monatstreffen ein. Es findet am Donnerstag, dem 18. April 2024, von 18 Uhr bis ca. 20 Uhr in der Gaststätte König am Altmarkt in Dinslaken statt, Epinghovener Straße 36. Das Thema soll diesmal lauten: "Bergbau und Stahlindustrie als Kreislaufwirtschaft - Wirklichkeit und Vision."

