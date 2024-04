Buchtipp zum 120. Geburtstag von Willi Dickhut: Die Broschüre von Gabi Fechtner

In Kürze feiern wir - die MLPD, ihre Mitglieder und ihre Freunde in Deutschland und in vielen Ländern - einen Geburtstag von Willi Dickhut. Er war der Vordenker und Mitbegründer der MLPD, prägte maßgeblich ihre ideologisch-politische Linie, ihre Kultur und zahlreiche Genossinnen und Genossen. Aus Anlass seines 120. Geburtstags am 29. April 2024 sei die Broschüre in Erinnerung gerufen, ihre Lektüre und ihr massenhafter Einsatz besonders unter der Jugend empfohlen. Es gibt die Broschüre in einigen Sprachen, darunter auch auf Russisch.

Unter diesen Kapitelüberschriften entsteht in der Broschüre ein lebendiges Bild von Willi Dickhut:

Kind und Führer der Arbeiterklasse

Organisierter Kommunist, unversöhnlich gegen den Verrat am Sozialismus

Arbeitertheoretiker von internationaler Bedeutung

Durchdrungen von der dialektischen Methode

Weichensteller für die Partei neuen Typs

Unerschütterlicher Wille

Im letzten Kapitel heißt es: "Willi Dickhut war sein Leben lang unbeugsamer Kämpfer, der niemals schwankte. Sein ganzes Leben stellte er in den Dienst proletarischer Prinzipien: von jedem Detail des alltäglichen Lebens bis zur Ausarbeitung der ideologisch-politischen Grundlagen oder praktischen Klassenschlachten. Willi Dickhut war von der tiefen Einsicht in die Notwendigkeit durchdrungen, das zu tun, was vom Standpunkt der Befreiung der Arbeiterklasse getan werden muss, unabhängig vom unmittelbaren Erfolg, seinem persönlichen Ansehen oder tiefen Niederlagen. Für ihn gab es keine ausweglose Situation.

Willi Dickhut leistete im Hitler-Faschismus, der brutalsten Form des Terrors und der Konterrevolution im Kapitalismus, an führender Stelle organisierten, illegalen antifaschistischen und kommunistischen Widerstand. Im KZ Börgermoor organisierte er aktiven Widerstand im Zusammenhang mit weltanschaulicher Überzeugungsarbeit unter den Gefangenen und Zersetzungsarbeit unter den Wachmannschaften. Willi Dickhut erkannte: Gegen die faschistische Propaganda und Demagogie muss vor allem Einfluss auf die Denkweise der Massen genommen werden. Willi Dickhut war erbitterter Gegner imperialistischer Kriege und richtete unter anderem mit seinem Buch »Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution« (REVOLUTIONÄRER WEG Nr. 22) den Kampf gegen eine neue Weltkriegsgefahr aus. Für ihn gab es niemals einen Grund für Skepsis in die Partei oder die Massen, sondern nur den Ansporn, die Argumente zu verbessern, die Parteiarbeit höherzuentwickeln, den Schulterschluss mit den Massen in der systematischen Kleinarbeit zu verstärken.

Willi Dickhut bewies: Eine proletarische Denkweise und ein marxistischer Arbeitsstil sind kein Hexenwerk, sondern das kann sich jeder zu eigen machen. Einem jungen Rebellen schrieb er als Anleitung: »Um zu den Stärksten zu gehören, muss man eine unerschütterliche Überzeugung haben und einen eisernen Willen zum Handeln.« Daraus, ebenso wie aus der Verbundenheit mit den Massen und dem Vertrauen in sie, seiner Systematik und Disziplin speiste sich seine ungebrochene Siegeszuversicht, sein Einfallsreichtum, seine Zielklarheit – kurz sein »proletarischer Ehrgeiz, sich sein Leben lang mit aller Kraft, mit seinem ganzen Wissen und Können für die Arbeiterklasse einzusetzen, solange das möglich ist.«

